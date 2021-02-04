Украине следует перейти с российского на американское ядерное топливо. Об этом на презентации национальной экономической стратегии до 2030 года заявил исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко, передает Интерфакс 4 февраля

«Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России», — сказал Витренко.

Также Витренко отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской. По его словам, это может произойти раньше 2023 года, как было запланировано.

В Офисе президента готовят сюрприз для Витренко — СМИ © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Эксперты в сфере энергетики отмечали, что решение использовать топливо Westinghouse на АЭС Украины, построенных по советским проектам, создает серьезные угрозы безопасности.