«Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России», — сказал Витренко.
Также Витренко отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской. По его словам, это может произойти раньше 2023 года, как было запланировано.
После заключения контракта в 2014 году ядерное топливо американской компанией Westinghouse используется на шести ядерных реакторах Украины. В сентябре 2020 года был подписан контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровненской АЭС.
Эксперты в сфере энергетики отмечали, что решение использовать топливо Westinghouse на АЭС Украины, построенных по советским проектам, создает серьезные угрозы безопасности.