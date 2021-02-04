Тернопольский районный суд определил меру пресечения подозреваемому в обстреле двух детей возле школы №27 Валерию Устинову. Об этом 4 февраля сообщили в эфире канала «Файне мiсто»

«Применить к Устинову Валерию Анатольевичу, 28 января 1979 года рождения, жителя города Тернополь, улица Симоненко 18/89, подозреваемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 УК, меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Взять подозреваемого под стражу в зале суда немедленно», — гласит приговор.

Стали известны подробности стрельбы по детям в Тернополе © REUTERS, Gleb Garanich

По словам Устинова, выстрел произошел по неосторожности. Также он заявил о готовности возместить материальный и моральный ущерб.

Двое детей 21 января получили множественные ранения дробью во время катания на санках у школы. Из ран 11-летнего мальчика медики изъяли более 30 дробинок, которые травмировали и внутренние органы.

Правоохранители обследовали прилегающую территорию и обнаружили в квартире одного из местных жителей гладкоствольное оружие, которое отправили на экспертизу.