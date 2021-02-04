Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Александр Качура инициирует внеочередное заседание фракции из-за запрета оппозиционных телеканалов, на которое пригласят секретаря СНБО Алексея Данилова. Об этом 4 февраля депутат сообщил украинским «Вестям»

По словам депутата, он хотел бы услышать позицию СНБО, поскольку пока информацию относительно санкций он получал только из СМИ. Качура надеется на то, что Данилов предоставит весомые основания. СМИ рассказали, кто готовил запрет телеканалов Медведчука © Кирилл Тимошенко/Facebook

«У меня есть вопрос к юристам относительно процедуры. То, за что можно зацепиться, и это решение отменить. Поэтому посмотрим, какая будет ситуация. Я хочу услышать позицию СНБО, чтобы мы могли это обсудить шире», — сказал Качура.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.