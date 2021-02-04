Уроженка Украины певица Ани Лорак, на страницу в Instagram которой подписано почти 7 миллионов человек, регулярно радует поклонников новыми постами. В записи от 3 февраля артистка набросила на голое тело рубашку, чтобы рассказать о предстоящих планах

«Сейчас работа над новой музыкой занимает первое место в списке моих ежедневных дел. Скоро вас ждет красивая видеопремьера», — написала Лорак.

Многие подписчики положительно отреагировали на новость, написав, что давно ждут свежий трек, однако комментарии про странный внешний вид певицы оказались и под этим постом. Часть подписчиков уверена, что в последнее время артистка мало уделяет времени профессии, зато много — «процедурам красоты».

Также певица поздравила в сториз свою коллегу исполнительницу Веру Брежневу с днем рождения, снабдив сообщение совместной фотографией, где Лорак запечатлена в очень ярком костюме необычного кроя, где объединились пиджак, перчатки, лосины и шлейф.

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Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, родилась в Черновицкой области, известна как украинская певица, хотя все больше времени проводит в России. Артистка неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес от «патриотов» Украины за свои выступления в Москве. Однако это не остановило ее от покупки особняка в Подмосковье.