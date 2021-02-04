Как рассказали исследователи, стадо одичавших коров в заповеднике появилось после смерти их хозяев — самопоселенцев села Лубянка.
«С 2017 года сотрудники проводят регулярные наблюдения за этим стадом. Этот неожиданный случай дал возможность, с одной стороны, исследовать процесс одичания домашних животных, а с другой — их влияние на локальные участки ландшафта», — говорится в публикации.
Поведение стада значительно отличается от обычных повадок крупного рогатого скота. В нем сложилась четкая иерархия, животные всегда действуют слаженно. Взрослые быки и коровы встают на защиту телят, а те, в свою очередь, сами умеют выбрать наиболее безопасное место в стаде.
Отмечается, что животные в хорошем состоянии. Снежную и морозную погоду крупный рогатый скот переживает успешно.