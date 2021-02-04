Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника поделились на днях в Facebook наблюдениями за стадом одичавших коров и отметили их необычное для крупного рогатого скота поведение

Как рассказали исследователи, стадо одичавших коров в заповеднике появилось после смерти их хозяев — самопоселенцев села Лубянка.

«С 2017 года сотрудники проводят регулярные наблюдения за этим стадом. Этот неожиданный случай дал возможность, с одной стороны, исследовать процесс одичания домашних животных, а с другой — их влияние на локальные участки ландшафта», — говорится в публикации.

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Отмечается, что животные в хорошем состоянии. Снежную и морозную погоду крупный рогатый скот переживает успешно.