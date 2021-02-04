Ранее в этот день группа неизвестных с оружием силой ворвалась на территорию николаевской нефтебазы и заблокировала вход на предприятие.
Отмечается, что неизвестные были в черной униформе с нашивками «ГФС» на рукавах и взломали замок на воротах. В настоящее время они прошли на территорию резервуарного парка, чтобы якобы отобрать пробы топлива.
На проходную нефтебазы приехал представитель собственника, а также губернатор Ким.
«Губернатор попросил вооруженных людей либо пропустить его на территорию, либо позвать к нему старшего, однако вот уже в течение получаса к нему никто не выходит», — говорится в сообщении.
В комментарии изданию Ким заявил, что хочет лично разобраться в ситуации. Отмечается, что скорее всего речь идет о попытке рейдерского захвата нефтебазы.
Количество уголовных производств за рейдерство возросло в два с половиной раза на Украине за последние пять лет.
Такие данные были зафиксированы в сентябре прошлого года. В частности, ухудшается инвестиционная привлекательность и усложняется ведение бизнеса на Украине.
Также сообщается, что чаще всего в суде рассматриваются дела о рейдерстве, касающиеся статьи 205 УК — подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и ФЛП.
Из 451 открытого производства в суд пришло 262 дела, то есть 55%.