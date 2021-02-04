Глава Николаевской облгосадминистрации пока не может попасть на территорию региональной нефтебазы, сообщило 4 февраля местное издание «Новости-N»

Ранее в этот день группа неизвестных с оружием силой ворвалась на территорию николаевской нефтебазы и заблокировала вход на предприятие.

Отмечается, что неизвестные были в черной униформе с нашивками «ГФС» на рукавах и взломали замок на воротах. В настоящее время они прошли на территорию резервуарного парка, чтобы якобы отобрать пробы топлива.

На проходную нефтебазы приехал представитель собственника, а также губернатор Ким.

«Губернатор попросил вооруженных людей либо пропустить его на территорию, либо позвать к нему старшего, однако вот уже в течение получаса к нему никто не выходит», — говорится в сообщении.

По следам евромайдановских рейдеров. Украина оплачивает счета Пашинского © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Количество уголовных производств за рейдерство возросло в два с половиной раза на Украине за последние пять лет.

Такие данные были зафиксированы в сентябре прошлого года. В частности, ухудшается инвестиционная привлекательность и усложняется ведение бизнеса на Украине.

Также сообщается, что чаще всего в суде рассматриваются дела о рейдерстве, касающиеся статьи 205 УК — подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и ФЛП.

Из 451 открытого производства в суд пришло 262 дела, то есть 55%.