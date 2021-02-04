Президент Украины Владимир Зеленский увеличил число военных должностей, на которые будет назначать людей лично. Об этом 4 февраля сообщается в указе на сайте Офиса президента Украины

Согласно документу, президент лично будет назначать людей в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины на должности. В МО он будет назначать заместителей министра, главного инспектора, директоров директоратов и департаментов, замначальника, а также директора департаментов Главного управления разведки Минобороны Украины. Ранее Зеленский назначил срочную проверку боеготовности войск в Донбассе. По результатам проверки обещают сделать надлежащие выводы.