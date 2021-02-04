На праздник Орбакайте отправилась вместе со своим мужем Михаилом Земцовым и 8-летней наследницей Клавой. Она дружит со звездой интернета Настей Радзинской, которая за несколько лет набрала в своем YouTube-канале «ЛайкНастя» более 50 миллиардов просмотров.
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В год девочка зарабатывает около 18 млн долларов, в связи с чем ее семья переехала жить из Краснодара в американский город Майами, где по соседству живет внучка Пугачевой с семьей.
Заходят в гости к YouTube-звезде и дети поп-короля Филиппа Киркорова. Певец, кстати, тоже был на дне рождения Радзинской как приглашенный артист.