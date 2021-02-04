По его словам, в Европе готовы покупать и трубопроводный газ из РФ, и сжиженный природный газ из США.
При этом ЕС выступает против санкций третьих стран в отношении европейских компаний, которые строят магистральный газопровод «Северный поток – 2».
«Решение о строительстве этого трубопровода должны принимать страны — члены ЕС, участвующие в этом проекте. Еврокомиссия настаивает на том, чтобы трубопровод соответствовал применяемому законодательству ЕС», — считает Боррель.
Ранее спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что российские газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» подрывают трансатлантическую безопасность.
По его словам, санкции — не единственный способ, которым США будут пытаться остановить проект.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.