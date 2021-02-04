ЕС как покупатель заинтересован в прозрачном рынке энергоносителей и не отдает предпочтение тому или иному типу газа. Об этом 4 февраля в интервью Интерфаксу заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель

Политическое значение «Северного потока — 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

При этом ЕС выступает против санкций третьих стран в отношении европейских компаний, которые строят магистральный газопровод «Северный поток – 2».

«Решение о строительстве этого трубопровода должны принимать страны — члены ЕС, участвующие в этом проекте. Еврокомиссия настаивает на том, чтобы трубопровод соответствовал применяемому законодательству ЕС», — считает Боррель.

Ранее спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что российские газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» подрывают трансатлантическую безопасность.

По его словам, санкции — не единственный способ, которым США будут пытаться остановить проект.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.