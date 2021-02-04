Жесткая перепалка между лидером националистов из организации С14 Евгением Карасем и ведущим телеканала «Наш» Максом Назаровым произошла во время акции ультраправых возле здания вещателя. Об этом 4 февраля сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS

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«После словесного конфликта ведущие ретировались, а Карась пообещал устроить на них сафари», — говорится в материале.

Вскоре после начала акции группа праворадикалов попыталась прорвать полицейское оцепление, завязалась потасовка, несколько националистов были задержаны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.