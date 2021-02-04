Члены правительства РФ готовят закон, предусматривающий ответственность за онлайн-трансляцию актов жестокости в сети. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 4 февраля

По его словам, закон о запрете треш-стримов может быть принят до окончания весенней сессии, то есть до середины июля.

«Надеюсь, что нам удастся разработать соответствующее законодательство и провести его уже в ходе весенней сессии, до летних отпусков», — сказал Пушков.

Госдума поддержала ответные меры за цензуру российских СМИ © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк Ольга Ковитиди предложила предусмотреть в законодательстве привлечение к ответственности не только организаторов треш-стримов, но и тех, кто переводит им деньги.

В Совете Федерации приступили к разработке соответствующего законодательства после смерти девушки в эфире стрима видеоблогера Reeflay (Станислава Решетняка) 2 декабря 2020 года. В конце декабря блогера на два месяца отправили в СИЗО по обвинению в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». 3 февраля арест продлили еще на месяц, до 3 марта.