По его словам, закон о запрете треш-стримов может быть принят до окончания весенней сессии, то есть до середины июля.
«Надеюсь, что нам удастся разработать соответствующее законодательство и провести его уже в ходе весенней сессии, до летних отпусков», — сказал Пушков.
В частности, Пушков внес инициативу назначить для организаторов трансляции актов насилия уголовное наказание, в том числе лишение свободы на срок до шести лет. Кроме того, сенатор Ольга Ковитиди предложила предусмотреть в законодательстве привлечение к ответственности не только организаторов треш-стримов, но и тех, кто переводит им деньги.
В Совете Федерации приступили к разработке соответствующего законодательства после смерти девушки в эфире стрима видеоблогера Reeflay (Станислава Решетняка) 2 декабря 2020 года. В конце декабря блогера на два месяца отправили в СИЗО по обвинению в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». 3 февраля арест продлили еще на месяц, до 3 марта.