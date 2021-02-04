«Предлагаю работу: сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским; всем журналистам, технарям, операторам и прочим, кому остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на свое государство и разделяет нашу редакционную политику», — написала Симоньян.
Также она указала адрес почты для резюме.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Телеканалы прекратили вещание, обвинили Зеленского в «политической расправе» над неугодными СМИ и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.