Главный редактор RT Маргарита Симоньян 4 февраля в своем Telegram предложила работу сотрудникам заблокированных на Украине телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина»

Также она указала адрес почты для резюме.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание, обвинили Зеленского в «политической расправе» над неугодными СМИ и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.