Высокая себестоимость выращивания картофеля и непредсказуемость цен на продукцию препятствуют развитию картофелеводства на Украине. Об этом на днях заявил замдиректора Института картофелеводства НААН страны Николай Фурдига, пишет AgroTimes

Чаще всего белорусский картофель едят на Украине © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

По его мнению, высокие расходы и непредсказуемые цены на картофель отпугивают аграриев от выращивания этой продукции.

«Профессиональным картофелеводством сейчас занимаются или очень опытные производители, которые страхуют риски, или производители картофеля, предназначенного для переработки, например на чипсы», — сказал Фурдига.

Он отметил, что картофель, выращенный на профессиональных предприятиях, безопаснее для потребителей. Ведь в этом случае контролируется применение пестицидов, соблюдается технология.

Украина в 2020 году превратилась в импортозависимое государство и ввезла из-за границы около 500 тысяч тонн картофеля. Это четверть всей потребности работающих в стране торговых сетей. За последние три сезона импорт картофеля в страну вырос в 250 раз.

Кабинет министров Украины осенью прошлого года принял концепцию государственной целевой программы развития промышленного картофелеводства на пять лет, до 2025 года. Ожидается, что ее реализация позволит нарастить объем производства высококачественного картофеля на промышленных площадях в сельскохозяйственных предприятиях, в частности семенного — в пределах 456 тысяч тонн, столового и сырья картофеля на переработку — в пределах 1430 тысяч тонн. На финансирование этой программы необходимо потратить около 1 млрд гривен (2,7 млрд рублей).