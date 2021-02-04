Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Cовета Европы, депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 4 февраля рассказал в комментарии Vesti.ua подробности о своей личной жизни

Корреспондент спросил у Гончаренко, помнит ли он свой первый поцелуй.

«Это было в детстве. Я был активным мальчиком», — заявил депутат.

Известно, что со своей женой Ольгой 40-летний Гончаренко познакомился в студенчестве. В 2006 году у них родился сын, которого тоже назвали Алексеем.

Пётр Толстой: К Гончаренко в ПАСЕ относятся как к клоуну © пресс-служба Петра Толстого

В 2018 году он явился на заседание в резиновых перчатках, заявив, что так защищается от «токсичной России». Председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье напомнила Гончаренко, что он не на театральных подмостках.

В конце января 2020 года Гончаренко отметился хамскими и провокационными заявлениями в адрес зампредседателя ассамблеи, главы российской делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого.