Корреспондент спросил у Гончаренко, помнит ли он свой первый поцелуй.
«Это было в детстве. Я был активным мальчиком», — заявил депутат.
Известно, что со своей женой Ольгой 40-летний Гончаренко познакомился в студенчестве. В 2006 году у них родился сын, которого тоже назвали Алексеем.
Гончаренко известен своими выходками на сессиях Парламентской ассамблеи Cовета Европы.
В 2018 году он явился на заседание в резиновых перчатках, заявив, что так защищается от «токсичной России». Председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье напомнила Гончаренко, что он не на театральных подмостках.
В конце января 2020 года Гончаренко отметился хамскими и провокационными заявлениями в адрес зампредседателя ассамблеи, главы российской делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого.