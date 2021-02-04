Около 200 человек протестуют против вакцинации от коронавируса под зданием Верховной Рады. Об этом 4 февраля сообщило информагентство «Украинские новости»

Украинские власти планируют начать вакцинацию в феврале, однако до сих пор нет точной даты поставок вакцины в страну.

«Движение на улице возле парламента не перекрыто, на площади Конституции установлена аппаратура для выступлений активистов. Протестующие держат флаги с надписями "Stop фэйк пандемия", а также плакаты: "Остановите принудительную вакцинацию", "Против 4142", "Вакцинация = геноцид народа"», — говорится в сообщении.

У Украины больше нет аргументов: мир признал, что «Спутник V» — лучшая вакцина

Следует отметить, что киевский режим отказался от закупок и производства российской вакцины Sputnik V, которая, согласно результатам исследования, опубликованных в международном медицинском журнале Lancet, является одной из лучших в мире по эффективности и безопасности.

При этом США и ЕС, пока у них не завершиться вакцинация, не будут поставлять свои вакцины Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это решение Запада, сказал, что теперь не может объяснить украинскому народу отказ от закупок российского препарата.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин введен до конца февраля, но будет продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января.