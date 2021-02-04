Украинские власти планируют начать вакцинацию в феврале, однако до сих пор нет точной даты поставок вакцины в страну.
«Движение на улице возле парламента не перекрыто, на площади Конституции установлена аппаратура для выступлений активистов. Протестующие держат флаги с надписями "Stop фэйк пандемия", а также плакаты: "Остановите принудительную вакцинацию", "Против 4142", "Вакцинация = геноцид народа"», — говорится в сообщении.
Отмечается, что часть митингующих отошла к расположенному на площади православному кресту, чтобы помолиться. Также часть протестующих женщин одеты как монахини.
Следует отметить, что киевский режим отказался от закупок и производства российской вакцины Sputnik V, которая, согласно результатам исследования, опубликованных в международном медицинском журнале Lancet, является одной из лучших в мире по эффективности и безопасности.
При этом США и ЕС, пока у них не завершиться вакцинация, не будут поставлять свои вакцины Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это решение Запада, сказал, что теперь не может объяснить украинскому народу отказ от закупок российского препарата.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин введен до конца февраля, но будет продлен до мая. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января.