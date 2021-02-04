Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» является лидером парламентского рейтинга, ее готовы поддержать 18,9% респондентов среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», опубликованные в сети 4 февраля

Отмечается, что партию Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича готовы поддержать 18,9% респондентов среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. В начале января этот показатель составил 17,4%.

На второе место опустилась президентская партия «Слуга народа» — 18,6%. За последний месяц ее рейтинг снизился с 21,6%. Кроме названных двух партий проходной барьер в Верховную Раду преодолели бы еще две политсилы, если бы выборы прошли в настоящее время.

Бойко догоняет Зеленского в президентском рейтинге — опрос © пресс-служба президента Украины/zagittya.com.ua

Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 2-3 февраля 2021 года среди 2 тыс. респондентов по всей Украине. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Накануне КМИС сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему лидирует в рейтинге, однако его поддержка по сравнению с декабрем снизилась.