Отмечается, что партию Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича готовы поддержать 18,9% респондентов среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. В начале января этот показатель составил 17,4%.
На второе место опустилась президентская партия «Слуга народа» — 18,6%. За последний месяц ее рейтинг снизился с 21,6%. Кроме названных двух партий проходной барьер в Верховную Раду преодолели бы еще две политсилы, если бы выборы прошли в настоящее время.
За партию «Европейская солидарность» готовы проголосовать 15,2% (месяц назад — 17,4%), за партию Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 12,2% (месяц назад — 10,9%).
Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 2-3 февраля 2021 года среди 2 тыс. респондентов по всей Украине. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
Накануне КМИС сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему лидирует в рейтинге, однако его поддержка по сравнению с декабрем снизилась.