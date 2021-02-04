Спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что российские газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» якобы подрывают трансатлантическую безопасность. Его слова приводит немецкое агентство DPA 4 февраля

«"Северный поток — 2" и вторая ветка "Турецкого потока" призваны усилить влияние России на наших союзников и партнеров и подрывают трансатлантическую безопасность», — сказал Прайс.

«Северный поток – 2»: США торгуются с Германией о снятии санкций © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

При этом Прайс подчеркнул, что санкции не единственный инструмент, который готовы применить США, не уточнив, что еще Штаты собираются предпринять против Северного и Турецкого потоков.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Политическое значение «Северного потока — 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.