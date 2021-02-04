«"Северный поток — 2" и вторая ветка "Турецкого потока" призваны усилить влияние России на наших союзников и партнеров и подрывают трансатлантическую безопасность», — сказал Прайс.
По его словам, США будут работать над тем, чтобы не допустить усиления влияния РФ, для чего намерены вводить новые санкции против трубопроводов по мере их завершения.
При этом Прайс подчеркнул, что санкции не единственный инструмент, который готовы применить США, не уточнив, что еще Штаты собираются предпринять против Северного и Турецкого потоков.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий экономической конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.