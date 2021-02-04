«В кулуарах пошли слухи, что глава Верховной Рады записан во враги фракции и Офиса президента. Поставлена задача готовить провокации и вбросы против главы ВР Дмитрия Рзумкова. Работать будут по старой "чернушной схеме", как это делали с Главой КСУ [Александром] Тупицким, как это делали против [Анатолия] Шария, [Александра] Дубинского и т.д.», — говорится в материале.
Отмечается, что против Разумкова планируется информационная кампания. Заявят о его якобы пророссийском направлении. Для этого привлекут СБУ.
На днях Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций касательно депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», «ZIK» и Newsone». Телеканалы прекратили вещание. Разумков отказался поддержать решение президента, заявив, что оно плохое.