Фанат Кузнецовой признался девушке в любви и написал, что у Кузнецовой есть все составляющие настоящей украинской красавицы — «светлые волосы, румяные щечки, карие глаза, приятный голос, красивые губы, могущественная грудь».
«Ох Вы и красавица, ох Вы и красавица, милая Милочка, Вы действительно такая очень большегрудая красавица ненаглядная, с Вами очень приятно поговорить и попереписываться, Вы самая настоящая красавица, которую я когда-либо видел в своей жизни», — написал Кузнецовой поклонник.
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По мнению ученых, Украина входит в число стран, где большинство женщин могут похвастаться большим размером груди: в среднем их размер не менее третьего. Так что случай Милы Кузнецовой, хоть и исключение, но вполне вписывается в общее представление о пышногрудости украинок.