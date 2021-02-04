«Мисс Вселенная плюс-сайз», украинская модель и блогер Мила Кузнецова, поделилась с подписчиками приятным письмом от поклонника по имени Алексей, который посвятил девушке самую настоящую оду о любви и красоте. Полный текст можно прочитать в Instagram модели в записи от 3 февраля

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«Ох Вы и красавица, ох Вы и красавица, милая Милочка, Вы действительно такая очень большегрудая красавица ненаглядная, с Вами очень приятно поговорить и попереписываться, Вы самая настоящая красавица, которую я когда-либо видел в своей жизни», — написал Кузнецовой поклонник.

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По мнению ученых, Украина входит в число стран, где большинство женщин могут похвастаться большим размером груди: в среднем их размер не менее третьего. Так что случай Милы Кузнецовой, хоть и исключение, но вполне вписывается в общее представление о пышногрудости украинок.