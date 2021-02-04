«Ей 25 лет. Родилась Татьяна в Феодосии, но еще в детстве перебралась в Чернигов, где и начала свою футбольную карьеру в местной "Легенде"», — говорится в публикации.

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© president.gov.ua
Как отмечается, помимо Украины Козыренко выступала в чемпионатах Белоруссии, Литвы и Турции.

ЦСКА стал третьим российским клубом украинской футболистки. Ранее она играла в «Звезде-2005» (Пермь) и московском «Локомотиве».

Следует отметить, что сейчас исполнительным директором ЦСКА работает выдающая украинская футболистка предыдущего поколения Татьяна Черная, которая также начинала свою футбольную карьеру в Чернигове. 