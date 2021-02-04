Украинская певица Оля Полякова, которой 17 января исполнилось 37 лет, наконец отметила день рождения громкой вечеринкой, куда пришли многие украинские селебрити. О том, как прошло мероприятие, артистка рассказала в своем Instagram 3 февраля

Украинская певица сделала откровенные снимки в стиле ню с подружкой © Анна Тринчер/Инстаграм Соня Плакидюк, певица Даша Астафьева и балерина Екатерина Кухар.

Все они принимали участие в активных танцах, которые именинница показала подписчикам в соцсети. На одной из фотографий виновница торжества низко присела, продемонстрировав всем нижнее белье, выполненное из той же ткани, что и платье. По всей видимости, во избежание излишней откровенности исполнительница решила продемонстрировать снимки в черно-белом варианте.

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«Это только начало», — подписала галерею Полякова.

«Боже, слава богу черно-белые», «Бомба питарда ракета», «А где метлы?», «Ты лучшая реклама этому платью…. я так и представляла», — прокомментировали подписчики фото.

Подробнее рассмотреть платье, в котором Полякова отмечала свои 37, фанатам звезды все же удалось в ее сториз, их артистка выложила в цвете. Наряд оказался красно-черным с леопардовым принтом и с необычным коротким подолом.

Украинская певица Оля Полякова, которую еще называют «королева ночи» знаменита такими хитами, как «Ночная жрица» и «Шлепки».