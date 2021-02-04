«В то время как ФОПовцы ждали кортеж Зеленского у главного въезда на территорию госдач, кортеж президента покинул территорию своей резиденции через боковой выезд», — говорится в сообщении.
В ответ на такой шаг Зеленского Доротич заявил, что в пятницу утром они повторно приедут в Конча-Заспу, но дежурить будут уже возле всех выездов из территории госдач.
Отмечается, что полицейских возле госдач практически нет. Дежурят несколько нарядов полиции.
Ранее парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для некоторых категорий ФОП до 2022 года. Участники митинга недовольны принятым проектом закона, так как в нем содержится много категорий, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.