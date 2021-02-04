Протестующие намерены дежурить возле резиденции президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 4 февраля заявил лидер движения SaveФОП Сергей Доротич, передает Telegram-канал «Политика Страны»

«В то время как ФОПовцы ждали кортеж Зеленского у главного въезда на территорию госдач, кортеж президента покинул территорию своей резиденции через боковой выезд», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что полицейских возле госдач практически нет. Дежурят несколько нарядов полиции.

Ранее парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для некоторых категорий ФОП до 2022 года. Участники митинга недовольны принятым проектом закона, так как в нем содержится много категорий, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.