Возле станции метро «Политехнический институт» в столице Украины шаурмист помешал съемочной группе телеканала «Киев» снять сюжет о его ларьке. Об инциденте 4 февраля рассказали в Telegram-канале «Los Solomas.Київ»

Журналистка и оператор канала зашли в заведение общепита. Ведущая стала выяснять, придерживаются ли в торговой точке санитарно-гигиенических норм, в частности, есть ли раковина для мытья рук и проточная вода.

Власти Киева начали зачистку города от шаурма-мобилей © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Затем шаурмист вышел вслед за съемочной группой, повторив просьбу не снимать и предъявить разрешение на съемку. В конце концов он закрыл витрину.

Журналисты сообщили, что вызвали на место полицию. Затем, по их словам, шаурмист атаковал сотрудников телеканала, укусив при этом оператора.

Ранее Киевская городская госадминистрация объявила о планах по сносу так называемых МАФов — малых архитектурных форм, то есть киосков. Под удар прежде всего попали ларьки с популярной у киевлян шаурмой.