Журналистка и оператор канала зашли в заведение общепита. Ведущая стала выяснять, придерживаются ли в торговой точке санитарно-гигиенических норм, в частности, есть ли раковина для мытья рук и проточная вода.
Продавец попросил журналистов не снимать и покинуть помещение. На этом сюжет прервался.
Затем шаурмист вышел вслед за съемочной группой, повторив просьбу не снимать и предъявить разрешение на съемку. В конце концов он закрыл витрину.
Журналисты сообщили, что вызвали на место полицию. Затем, по их словам, шаурмист атаковал сотрудников телеканала, укусив при этом оператора.
Ранее Киевская городская госадминистрация объявила о планах по сносу так называемых МАФов — малых архитектурных форм, то есть киосков. Под удар прежде всего попали ларьки с популярной у киевлян шаурмой.