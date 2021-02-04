Запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK не соответствует международным стандартам свободы слова. Об этом заявил генеральный секретарь Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутьеррес, передает 4 февраля «Страна.ua»

«Демократура» имени Оруэлла. В какой реальности просыпаются украинцы © РИА Новости, Игорь Костин | Перейти в фотобанк

«Эти запреты следует применять только в исключительных обстоятельствах. Я не вижу здесь веских причин для запрета этих телеканалов», — сказал генеральный секретарь EFJ.

Рикардо Гутьеррес пообещал сообщить о нарушении в Платформу Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.

Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.

Посольства Великобритании и США одобрили решение украинских властей.