По его словам, запрет трансляций — одна из самых крайних форм ограничения свободы СМИ.
«Эти запреты следует применять только в исключительных обстоятельствах. Я не вижу здесь веских причин для запрета этих телеканалов», — сказал генеральный секретарь EFJ.
Рикардо Гутьеррес пообещал сообщить о нарушении в Платформу Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.
Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.
Посольства Великобритании и США одобрили решение украинских властей.