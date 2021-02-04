Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до 2023 года украинская система должна полностью отказаться от российской и белорусской электроэнергии. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Большая политика», видео обнародовано в Youtube

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«Нужно пройти технологический путь, нужно привести свою систему в соответствие с европейскими стандартами. Мои коллеги из Министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, это ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу по европейским стандартам», — заявил он.

Кроме того, министр рассказал, что украинская система с советских времен присоединена к российской и белорусской электросистемам. Поэтому в критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынужденные временные закупки.

Ранее «Укрэнерго» неоднократно заявляло, что в стране сложилась критическая ситуация с запасами угля. В связи с этим Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. Также 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации.