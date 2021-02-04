Также он добавил, что она должна стать частью электросети Европейского Союза. Кулеба объяснил, почему был определен срок в два года.
«Нужно пройти технологический путь, нужно привести свою систему в соответствие с европейскими стандартами. Мои коллеги из Министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, это ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу по европейским стандартам», — заявил он.
Кроме того, министр рассказал, что украинская система с советских времен присоединена к российской и белорусской электросистемам. Поэтому в критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынужденные временные закупки.
Ранее «Укрэнерго» неоднократно заявляло, что в стране сложилась критическая ситуация с запасами угля. В связи с этим Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. Также 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации.