«Кирилл Тимошенко хоть и пытается выйти на Павла Дурова, но контакта не было, — это нам подтвердили. Подтвердив информацию, что ничего блокировать не будут», — заявили авторы ресурса.
В паблике добавили, что власть «разгоняет победные месседжи, чтобы всех запугать» с целью зачистить медиапространство от оппозиционных площадок.
По информации Telegram-канала «Тайны депутата», контакт между Тимошенко и Дуровым был — через Telegram.
По данным Telegram-каналов «Резидент» и «Темный рыцарь», кампания против Telegram-каналов, оппозиционных телеканалов и блогера Анатолия Шария организована замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко. СМИ предполагают, что он нацелился на кресло премьер-министра Украины.
Ранее Служба безопасности Украины обвинила ряд популярных в стране Telegram-каналов в работе на российскую разведку и провела ряд арестов по делу.