Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пытается выйти на создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом 3 февраля сообщили в Telegram-каналах «Легитимный» и «Тайны депутата»

«Кирилл Тимошенко хоть и пытается выйти на Павла Дурова, но контакта не было, — это нам подтвердили. Подтвердив информацию, что ничего блокировать не будут», — заявили авторы ресурса.

Штрихи к портрету Кирилла Тимошенко: кто организует борьбу с оппозиционными украинскими СМИ © liga.net

По информации Telegram-канала «Тайны депутата», контакт между Тимошенко и Дуровым был — через Telegram.

По данным Telegram-каналов «Резидент» и «Темный рыцарь», кампания против Telegram-каналов, оппозиционных телеканалов и блогера Анатолия Шария организована замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко. СМИ предполагают, что он нацелился на кресло премьер-министра Украины.

Ранее Служба безопасности Украины обвинила ряд популярных в стране Telegram-каналов в работе на российскую разведку и провела ряд арестов по делу.