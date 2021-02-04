Киберподразделения армии США в настоящее время разворачиваются по всему миру под предлогом защиты выборов и инфраструктуры союзников Вашингтона. Об этом 4 января на «Инфофоруме-2021» заявил замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов

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