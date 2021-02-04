«Согласно официальным данным военных ведомств, американское киберкомандование разместило своих специалистов на территории Черногории, Македонии и Украины», — сказал представитель ФСБ РФ.
По его словам, киберкомандование США осуществит кибератаки против любой информационной инфраструктуры, если посчитает, что она угрожает интересам США.
Политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру рассказал, что новая администрация США попытается разрушить интеграционные союзы, которые Россия выстраивала на постсоветском пространстве.