Министерство культуры Украины направило просьбу Национальной киностудии имени Александра Довженко отказаться от сотрудничества с телеканалами «112 Украина», ZIK и NewsOne, против которых СНБО ввел санкции. Об этом 3 февраля заявил глава ведомства Александр Ткаченко в эфире телеканала «Украина 24»

Заблокированные каналы смогут работать на базе «Интера» — СМИ © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

По его словам, санкциями предусмотрено введение запрета на деятельность этих телеканалов на территории государственных предприятий.

Кроме того, сообщалось, что Минкульт уже направил официальный запрос о блокировании каналов в администрацию онлайн-сервиса видеохостинга YouTube.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Они обвинили Зеленского в «политической расправе» над неугодными СМИ и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.