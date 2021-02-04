«Мы направили сегодня письмо киностудии Довженко о прекращении сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии», — сказал глава Минкульта.
По его словам, санкциями предусмотрено введение запрета на деятельность этих телеканалов на территории государственных предприятий.
Кроме того, сообщалось, что Минкульт уже направил официальный запрос о блокировании каналов в администрацию онлайн-сервиса видеохостинга YouTube.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Они обвинили Зеленского в «политической расправе» над неугодными СМИ и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.