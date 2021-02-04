Центр общественного здоровья Минздрава Украины планирует выделить более 10 миллионов гривен (27,1 миллиона рублей) на опросы по проведению биоповеденческого исследования среди мужчин-гомосексуалов. Об этом говорится в тендерном объявлении в системе госзакупок Prozorro от 1 февраля
Опрос под названием «Биоповеденческое исследование среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году» должен состоять из 31 этапа, за каждый из которых будет проводиться 100%-я оплата.
Конечный срок подачи заявок от желающих провести исследование — 5 марта, сроки выполнения заказа — до 15 ноября.
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