Центр общественного здоровья Минздрава Украины планирует выделить более 10 миллионов гривен (27,1 миллиона рублей) на опросы по проведению биоповеденческого исследования среди мужчин-гомосексуалов. Об этом говорится в тендерном объявлении в системе госзакупок Prozorro от 1 февраля

«Даешь патриархат!» В Киеве сошлись ЛГБТ и их противники © kyivpride Опрос под названием «Биоповеденческое исследование среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году» должен состоять из 31 этапа, за каждый из которых будет проводиться 100%-я оплата. Конечный срок подачи заявок от желающих провести исследование — 5 марта, сроки выполнения заказа — до 15 ноября.