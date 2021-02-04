«Даешь патриархат!» В Киеве сошлись ЛГБТ и их противники
«Даешь патриархат!» В Киеве сошлись ЛГБТ и их противники
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Опрос под названием «Биоповеденческое исследование среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году» должен состоять из 31 этапа, за каждый из которых будет проводиться 100%-я оплата.

Конечный срок подачи заявок от желающих провести исследование — 5 марта, сроки выполнения заказа — до 15 ноября.