Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в будущем возможно возвращение к вопросу выплаты сбережений вкладчикам бывшего Сбербанка СССР. Об этом на днях министр рассказал в эфире телеканала «Украина 24», видео которого обнародовано в YouTube

Он отметил, что это станет возможным при наличии финансовых возможностей. Также министр напомнил, что несколько раз были попытки возвращения сбережений вкладчикам бывшего Сбербанка СССР.

«На данном этапе есть счета, и есть обязательства определенные. Готовы ли мы сейчас как правительство, как государство в целом к такого рода выплатам? Скажу, что нет, потому что за этот период времени возникло много других обязательств. Но это не значит, что к этому вопросу нельзя будет вернуться при наличии необходимых финансовых возможностей», — отметил Марченко.

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Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская экономика из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, пострадала меньше, чем экономика во многих странах Европы.

По оценкам Нацбанка, рост административной инфляции связан с тем, что увеличиваются ставки акцизов на табачные изделия. Из-за этого ежегодно она будет расти на 16-17%. Также на инфляции отразится повышение минимальной заработной платы, которая в январе составила 6 тысяч гривен, а в декабре 2021 года достигнет 6,5 тысячи.