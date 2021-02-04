Президент Украины Владимир Зеленский отправил в Запорожье, где произошел смертельный пожар в больнице, министра здравоохранения Максима Степанова для выяснения обстоятельств. Об этом 4 февраля сообщает Офис президента Украины в Telegram

Пожар в инфекционной больнице унес жизни украинцев © -gregg- / flickr

В Запорожье вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя Госслужбы по ЧС Украины Олег Мельчуцький. Причины пожара выясняются.

В ночь на четверг в одной из палат реанимации Запорожской областной инфекционной больнице произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четыре человека. Начато расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Это второй похожий случай за последний месяц. Пожар 21 января вспыхнул около 15 часов дня в частном домовладении в Николаеве, где был нелегально оборудован дом престарелых под названием «Золотое время». В результате трагедии погибли 15 пожилых людей.