«Еще один страшный пожар произошел в Украине. Трагедия в областной инфекционной больнице в Запорожье унесла жизни четырех человек… Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования», — заявил президент.
В Запорожье вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя Госслужбы по ЧС Украины Олег Мельчуцький. Причины пожара выясняются.
В ночь на четверг в одной из палат реанимации Запорожской областной инфекционной больнице произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четыре человека. Начато расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
Это второй похожий случай за последний месяц. Пожар 21 января вспыхнул около 15 часов дня в частном домовладении в Николаеве, где был нелегально оборудован дом престарелых под названием «Золотое время». В результате трагедии погибли 15 пожилых людей.