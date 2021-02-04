Санкции, которые ввела Украина в отношении авиакомпаний, выполнявших полеты в Крым, являются шантажом. Об этом 4 февраля в комментарии РИА Новости заявил глава Комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель

«Налицо банальный шантаж, продиктованный бессилием и злобой киевских властей перед постепенным и логичным процессом, связанным с признанием российского Крыма. Расчет киевских шантажистов предельно ясен: поиметь от иностранных перевозчиков выгоду», — заявил Гемпель.

Гемпель добавил, что Киеву не удастся сдержать развитие Крыма, и выразил надежду, что в скором времени число операторов, выполняющих рейсы на полуостров, увеличится.

Аксенов рассказал, как Крым привлечет инвесторов вопреки санкциям © РИА Новости, Александр Полегенько | Перейти в фотобанк

Ранее Украина ввела санкции против молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA. По рекомендации Службы безопасности Украины авиаперевозчикам запретили транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины.

По данным СМИ, именно этими компаниями летали в РФ депутаты Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и Тарас Козак. Последний является владельцем трех телеканалов, против которых накануне были введены санкции, запрещающие их трансляцию.