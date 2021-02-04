Подоляк заявил, что «единственный логичный выход для Тупицкого из этого кризиса — отставка».
«Вообще Тупицкий очень некрасиво мечется, пытаясь хоть как-то переиграть ту реальность, в которую он сам себя завел. Этически он уже не может быть ни главой Конституционного суда, ни судьей Конституционного суда. Это понятно для общества и для юридического сообщества. Но пока это не признает сам Тупицкий. Чем быстрее он это признает, тем лучше будет для всех и для него тоже. Никакие махинации и попытки обжалований ему не помогут», — добавил он.
Накануне, 3 февраля, Верховный суд заявил об отказе рассматривать иск Тупицкого о признании противоправным и отмене указа Зеленского о его отстранении от должности главы КСУ.
При этом Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Тупицкого против Управления госохраны из-за блокирования ему входа в здание КС.