Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал «Новому времени» 3 февраля решение Верховного суда не открывать дело из-за отстранения главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого

Подоляк заявил, что «единственный логичный выход для Тупицкого из этого кризиса — отставка». Глава КСУ Тупицкий просит Разумкова о помощи © Facebook, КСУ

«Вообще Тупицкий очень некрасиво мечется, пытаясь хоть как-то переиграть ту реальность, в которую он сам себя завел. Этически он уже не может быть ни главой Конституционного суда, ни судьей Конституционного суда. Это понятно для общества и для юридического сообщества. Но пока это не признает сам Тупицкий. Чем быстрее он это признает, тем лучше будет для всех и для него тоже. Никакие махинации и попытки обжалований ему не помогут», — добавил он.

Накануне, 3 февраля, Верховный суд заявил об отказе рассматривать иск Тупицкого о признании противоправным и отмене указа Зеленского о его отстранении от должности главы КСУ.

При этом Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Тупицкого против Управления госохраны из-за блокирования ему входа в здание КС.