«Добьем гнид»: националисты готовят нападение на канал НАШ

Согласно публикации, акция назначена на 13:00 (14:00 мск) по адресу телеканала, улица Жилянская, 101А.
«Добьем гнид! Идем закрывать телеканал», — говорится в листовке.
Накануне ведущий телеканала Макс Назаров в эфире прокомментировал угрозы.
«Ребята, видимо, безработные… Если вам жрать нечего — вы ж у нас на грантах сидите — бутерброды вынесем», — сказал он.
Его соведущая Ангелина Пичик отметила, что обычно националисты приходят на акции не с пустыми руками — с баллончиками, колючей проволокой и т. д.
Кроме того, накануне, 3 февраля, генпродюсер телеканала Евгений Дудник объявил об уходе с должности.
Ранее, 2 февраля, президент Владимир Зеленский на основании решения СНБО подписал указ о введении санкций против депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака.
Пятилетние ограничительные меры распространяются на его телеканалы — «112 Украина», NewsOne и ZIK.
* Деятельность организации запрещена в РФ