«Добьем гнид»: националисты готовят нападение на канал НАШ

Радикалы из националистических группировок «Основа будущего», «Правый сектор»* и «Всеукраинская молодежная организация Сокол» анонсировали на 4 февраля акцию, направленную на закрытие телеканала НАШ. Анонс акции они разместили в Telegram-канале «Основа майбутнього» 3 февраля

Согласно публикации, акция назначена на 13:00 (14:00 мск) по адресу телеканала, улица Жилянская, 101А.

«Добьем гнид! Идем закрывать телеканал», — говорится в листовке.

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«Ребята, видимо, безработные… Если вам жрать нечего — вы ж у нас на грантах сидите — бутерброды вынесем», — сказал он.

Его соведущая Ангелина Пичик отметила, что обычно националисты приходят на акции не с пустыми руками — с баллончиками, колючей проволокой и т. д.

Кроме того, накануне, 3 февраля, генпродюсер телеканала Евгений Дудник объявил об уходе с должности.

Ранее, 2 февраля, президент Владимир Зеленский на основании решения СНБО подписал указ о введении санкций против депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака.

Пятилетние ограничительные меры распространяются на его телеканалы — «112 Украина», NewsOne и ZIK.

* Деятельность организации запрещена в РФ