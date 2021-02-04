Тем, кто не любит Украину, надлежит носить пластиковые бирки в ушах, чтобы их антиукраинская позиция была очевидна. С таким предложением выступил «иерарх» так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Адриан Кулик в Facebook 3 февраля

Псы войны. Что делать с нацистской Украиной Александра Драбинко о необходимости признания канонической Украинской православной церкви Московского патриархата дочерней организацией Русской православной церкви.

Эта норма прописана в проекте закона «О государственной политике переходного периода».

«Желательно всем, кто живет в Украине и не любит ее, на ухо пластиковый номерок прикрепить, как это делают с безродными собаками. Чтобы украинцы видели кто перед ними», — считает Кулик.

В январе Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало 100-страничный текст проекта закона «О государственной политике переходного периода».

Переходный период — время, в течение которого Украина восстановит суверенитет над неподконтрольными Киеву районами Донбасса, которые авторы законопроекта считают «оккупированными» территориями.

Началом этого периода считается 14 апреля 2014 года, когда в силу вступил указ и.о. президента Украины Александра Турчинова о начале спецоперации против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве.

Так называемый переходный период продлится 25 лет с даты восстановления территориальной целостности Украины, полагают авторы законопроекта.

Вице-премьер Алексей Резников рассчитывает, что проект закона может быть принят уже в 2021 году.