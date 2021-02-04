В Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины не исключают, что после закрытия телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK введут санкции и против других СМИ. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге 3 января, который транслировал телеканал «Прямой»

Голосовали письменно: секретарь СНБО раскрыл детали о решении блокировать каналы © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский на основании решения СНБО подписал указ о введении санкций против депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака. Пятилетние ограничительные меры распространяются на его телеканалы — «112 Украина», NewsOne и ZIK.

По словам Данилова, антиукраинских каналов в стране «очень много».

«Как только у нас будут соответствующие документы, а не эмоции, мы сразу будем делать соответствующее реагирование. Обращаю внимание, не имеет значения — это на востоке, западе, на юге или в любом другом месте», — заявил он, оценивая вероятность закрытия канала «Донбасс Онлайн».

Ранее в ЕС заявили, что борьба с «гибридным влиянием» России не должна реализовываться за счет свободы СМИ.