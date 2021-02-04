Ранее президент Украины Владимир Зеленский на основании решения СНБО подписал указ о введении санкций против депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака. Пятилетние ограничительные меры распространяются на его телеканалы — «112 Украина», NewsOne и ZIK.
По словам Данилова, антиукраинских каналов в стране «очень много».
«Как только у нас будут соответствующие документы, а не эмоции, мы сразу будем делать соответствующее реагирование. Обращаю внимание, не имеет значения — это на востоке, западе, на юге или в любом другом месте», — заявил он, оценивая вероятность закрытия канала «Донбасс Онлайн».
Ранее в ЕС заявили, что борьба с «гибридным влиянием» России не должна реализовываться за счет свободы СМИ.