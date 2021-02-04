Ранее Зеленский на основании решения СНБО подписал указ о введении санкций против депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака. Пятилетние ограничительные меры распространяются на его телеканалы — «112 Украина», NewsOne и ZIK.
По словам главы государства, введение санкций не является эмоциональным решением.
«Санкции против средств массовой информации — это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной. Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов. Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности», — заявил Зеленский.
По его данным, «112 Украина», NewsOne и ZIK якобы длительное время распространяли дезинформацию в стране, а также занимались продвижением «гибридного влияния» России на политические процессы на Украине.
Ранее в ЕС заявили, что подобные меры не должны быть реализованы за счет свободы СМИ. При этом посольство США на Украине поддержало решение украинских властей.