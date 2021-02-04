Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с послами стран Большой семерки (G7) и ЕС объяснил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении нескольких украинских телеканалов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины 3 февраля

Эстония поддержала блокировку украинских телеканалов © Shane MacClure / flickr.com Тараса Козака. Пятилетние ограничительные меры распространяются на его телеканалы — «112 Украина», NewsOne и ZIK.

По словам главы государства, введение санкций не является эмоциональным решением.

«Санкции против средств массовой информации — это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной. Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов. Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности», — заявил Зеленский.

По его данным, «112 Украина», NewsOne и ZIK якобы длительное время распространяли дезинформацию в стране, а также занимались продвижением «гибридного влияния» России на политические процессы на Украине.

Ранее в ЕС заявили, что подобные меры не должны быть реализованы за счет свободы СМИ. При этом посольство США на Украине поддержало решение украинских властей.