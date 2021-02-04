По ее словам, необходимо соблюдать осторожность и не расслабляться в связи со снижением заболеваемости в России.
Так, соблюдение масочного режима и социальной дистанции необходимо и после снятия жестких ограничительных мер, чтобы максимально снизить количество инфицированных коронавирусом.
«Хорошая работа систем, которые будут обнаруживать зараженных людей, очень важна», — дала совет представитель ВОЗ.
Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 16 474 — это новый минимум с октября. Общее количество инфицированных достигло 3 901 204 человек. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 74 684 человека с подтвержденным диагнозом.