Целью России в борьбе с коронавирусом является снижение числа зараженных практически до нуля или до очень низкого уровня в ближайшее время. Об этом 3 февраля заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24»

Коронавирус продолжает забирать жизни украинцев © REUTERS, Gleb Garanich Так, соблюдение масочного режима и социальной дистанции необходимо и после снятия жестких ограничительных мер, чтобы максимально снизить количество инфицированных коронавирусом. «Хорошая работа систем, которые будут обнаруживать зараженных людей, очень важна», — дала совет представитель ВОЗ. Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 16 474 — это новый минимум с октября. Общее количество инфицированных достигло 3 901 204 человек. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 74 684 человека с подтвержденным диагнозом.