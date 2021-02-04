Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 февраля в эфире Пятого канала объяснил, почему страна не вступила в НАТО

Партия Зеленского пообещала референдум о вступлении Украины в НАТО © Facebook Ольга Василевська-Смаглюк

«Этот вопрос решен. НАТО согласилась. Теперь есть два промежуточных этапа», — подчеркнул Кулеба.

По его словам, для членства в Североатлантическом альянсе Киеву необходимо получить план действий по вступлению в НАТО и консенсусное решение всех стран-членов.

«Первый <…> вопрос, который требует консенсусного решения, вопрос, который президент постоянно нарушает перед государствами-членами альянса, я его нарушаю. Пришло время выполнять обещание, данное на Бухарестском саммите», — отметил глава ведомства.

Он уточнил, что у президента Украины Владимира Зеленского собственные взгляды относительно места Украины в мире. Так, он убежден, что членство в Евросоюзе и НАТО важны для Украины.

«Поэтому мне не надо ничего ему подсказывать, у него есть сформированная собственная позиция по этому поводу», — заключил министр.

Ранее Кулеба после телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника Вашингтона вне рамок НАТО не ведется. Он добавил, что у Украины есть четкая цель, и эта цель — полноценное членство в НАТО.

На днях Зеленский признался, что хотел бы задать президенту США Джо Байдену серьезный вопрос о возможности скорейшего вступления Украины в НАТО. По его мнению, при новой американской администрации процесс интеграции Украины с западным миром мог бы проходить быстрее. Главным приоритетом Киева является безопасность в Европе, что совпадает с позицией Байдена, добавил украинский лидер.