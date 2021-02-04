Он напомнил, что в 2008 году Киеву пообещали на Бухарестском саммите, что страна однажды станет членом НАТО.
«Этот вопрос решен. НАТО согласилась. Теперь есть два промежуточных этапа», — подчеркнул Кулеба.
По его словам, для членства в Североатлантическом альянсе Киеву необходимо получить план действий по вступлению в НАТО и консенсусное решение всех стран-членов.
«Первый <…> вопрос, который требует консенсусного решения, вопрос, который президент постоянно нарушает перед государствами-членами альянса, я его нарушаю. Пришло время выполнять обещание, данное на Бухарестском саммите», — отметил глава ведомства.
Он уточнил, что у президента Украины Владимира Зеленского собственные взгляды относительно места Украины в мире. Так, он убежден, что членство в Евросоюзе и НАТО важны для Украины.
«Поэтому мне не надо ничего ему подсказывать, у него есть сформированная собственная позиция по этому поводу», — заключил министр.
Ранее Кулеба после телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника Вашингтона вне рамок НАТО не ведется. Он добавил, что у Украины есть четкая цель, и эта цель — полноценное членство в НАТО.
На днях Зеленский признался, что хотел бы задать президенту США Джо Байдену серьезный вопрос о возможности скорейшего вступления Украины в НАТО. По его мнению, при новой американской администрации процесс интеграции Украины с западным миром мог бы проходить быстрее. Главным приоритетом Киева является безопасность в Европе, что совпадает с позицией Байдена, добавил украинский лидер.