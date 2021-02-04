На тепловой электростанции в Энергодаре Запорожской области Украины вечером 3 февраля произошла авария, в результате которой город остался без света и воды. Об этом сообщил депутат Энергодарского горсовета Анатолий Анохин в Facebook

Украина побила свой антирекорд по запасам угля на ТЭС © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

По его словам, также пропало водоснабжение.

Энергодар — город в северо-западной части Запорожской области Украины с населением более 50 тыс. человек. Находится на левом берегу реки Днепр, на побережье Каховского водохранилища. Расположенные в городе электростанции, в том числе Запорожская АЭС, вырабатывают около четверти производимой на Украине электроэнергии.

Запорожская ТЭC является самой мощной тепловой электростанцией Украины (3650 МВт). Она находится на левом берегу Каховского водохранилища в непосредственной близости к Запорожской АЭC.