«Стремясь избежать ответственности за политические преследования, действующая власть распространяет лживую информацию о том, что введение санкций якобы принято "на основании антитеррористического законодательства и расследования". Заявляю, что эти обвинения являются бредом, высосанным из пальца, и откровенной ложью. Власть никогда не заявляла о подобных обвинениях в мой адрес. Более того, я уверен, что этого и не может быть, поскольку любые притянутые за уши инсинуации в мой адрес были бы разрушены в украинских судах либо в Европейском суде по правам человека. Поэтому власть никогда не осмелится обнародовать результаты тех "расследований", которые легли в основу введения санкций против меня и телевизионных каналов», — сказал Козак.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалы прекратили вещание, обвинили Зеленского в «политической расправе» над неугодными СМИ и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.
«Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала произошедшее «актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии».