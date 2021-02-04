Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», владелец заблокированных телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина» Тарас Козак назвал бредом и ложью аргументацию властей о санкциях против него. Об этом 3 февраля сообщили на сайте политсилы

Козак прокомментировал санкции Зеленского против него © NEWSONE сказал Козак.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалы прекратили вещание, обвинили Зеленского в «политической расправе» над неугодными СМИ и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала произошедшее «актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии».