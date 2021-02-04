Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения поддержал переименование поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк. Об этом 3 февраля сообщил замглавы комитета Александр Качура в Telegram.

Тихановская предложила Литве переименовать Белоруссию © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк написал Качура.

Он пояснил, что решение было принято «на основании представления Донецкой военно-гражданской администрации: в обращении написано, что это — историческое название населенного пункта, которое использовалось до 1951 года».

Теперь инициатива будет рассмотрена в Верховной Раде.

В Новгородском проживают около 10 тысяч человек. На территории поселка расположена железнодорожная станция Фенольная, здесь находится Дзержинский фенольный завод.

Поселок назывался Нью-Йорком до 1951 года, под этим именем он упоминается в повести Виктора Некрасова «В родном городе», события которой происходят на Украине. Поселение Нью-Йорк существовало с таким именем более 60 лет. Его основали в 1877 году немцы-колонисты, заселившие украинские земли по приглашению императрицы Екатерины II (годы правления 1762 — 1796). В 1951 году власти Украинской ССР переименовали Нью-Йорк в Новгородское.