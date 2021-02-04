Факт санкций против телеканалов, связанных с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком, показывает, что завтра они могут быть предприняты относительно другого телеканала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

Демократическая цензура: почему на Украине закрыли три телеканала © Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. После этого «112 Украина», NewsOne и ZIK и ряд других каналов прекратили вещание.

«Это может вызвать недовольство в среде очень многих политиков, которые еще вчера выступали против Медведчука. Не буду применять эпитеты, но Медведчук на самом деле беда украинской оппозиции, потому что из-за него оппозиция так и не состоялась как таковая. А сейчас многие могут озлобиться и поднять свой голос в защиту», — сказал политолог.

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По словам Виктора Медведчука, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует импичмент президенту Владимиру Зеленскому после запрета трех оппозиционных телеканалов.