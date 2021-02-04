По его словам, отсутствие кредитов тормозит развитие экономики, а Россия заняла наблюдательную позицию, ожидая от союзника начала реформ.
«Единственно подбрасывает нам денег, чтобы мы рассчитались с Россией же по долговым обязательствам. Никто не станет кредитовать государство, у которого есть проблемы с рейтингом доверия, тем более инвестировать в его экономику. Поэтому в глубине души все, конечно, ждут от Всебелорусского собрания конкретики», — сказал политик.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Минске 11 и 12 февраля состоится VI Всебелорусское народное собрание.
На нем, как заявил президент республики Александр Лукашенко, будет обсуждаться Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства. При этом никаких обещанных ранее изменений в Конституцию по его результатам вноситься не будет.