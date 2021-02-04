Европа по политическим мотивам заморозила все финансовые операции с Белоруссией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из лидеров пророссийской организации «Союз» Сергей Лущ

Запретный флаг всегда «сладок»? К чему приведет запрет бело-красно-белого флага в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Единственно подбрасывает нам денег, чтобы мы рассчитались с Россией же по долговым обязательствам. Никто не станет кредитовать государство, у которого есть проблемы с рейтингом доверия, тем более инвестировать в его экономику. Поэтому в глубине души все, конечно, ждут от Всебелорусского собрания конкретики», — сказал политик.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Минске 11 и 12 февраля состоится VI Всебелорусское народное собрание.

На нем, как заявил президент республики Александр Лукашенко, будет обсуждаться Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства. При этом никаких обещанных ранее изменений в Конституцию по его результатам вноситься не будет.