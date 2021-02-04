По его словам, и США, и европейские участники «нормандского формата» заинтересованы в том, чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность, Россия прекратила поддержку ЛДНР и чтобы на выборах в Донбассе одержали победу проукраинские силы. Однако Берлин и Париж будут против расширения «нормандской четверки», отметил Попов.
«Германию и Францию формальное вхождение США в нормандский формат, скорее всего, не устроит по той причине, что Россия с этим не согласится и это обрушит всю переговорную конструкцию», — сказал политолог.
На днях немецкое издание Der Spiegel сообщило, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения Штатов к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.