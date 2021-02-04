Берлин и Париж не поддерживают подключение Вашингтона к «нормандскому формату», так как против этого выступает Москва. Об этом эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов сказал в интервью изданию Украина.ру

В «нормандском формате» США превратят ФРГ и Францию в статистов — Бондаренко © РИА Новости, Нина Зотина

«Германию и Францию формальное вхождение США в нормандский формат, скорее всего, не устроит по той причине, что Россия с этим не согласится и это обрушит всю переговорную конструкцию», — сказал политолог.

На днях немецкое издание Der Spiegel сообщило, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения Штатов к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.