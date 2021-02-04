На Украине от бессилия говорят о присоединении США к «нормандскому формату» - на самом деле это бы никак не помогло урегулировать ситуацию в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

По словам эксперта, американцы в таких случаях создают собственную площадку, куда «перетягивают» всех, кого считают нужным.

«А мы об этом кукарекаем потому, что нам нужно о чем-то говорить. И Будапештский меморандум читаем по-своему. Такие вещи, с одной стороны, идут от бессилия, потому что нужно что-то говорить, мы хватаемся за всякие идеи», — сказал Рудяков.

Павел Рудяков: Украина может распасться по югославскому сценарию © РИА Новости, Нина Зотина

«Президент Зеленский в декабре давал интервью, в котором сказал, что мы с американцами будем развивать сотрудничество в космосе — Соединенные Штаты ведь «тоже космическая держава»! Прозвучало забавно. У нас такая украиноцентричная концепция — Земля плоская, мы в центре, а вы все вокруг с американцами вместе», — заключил эксперт.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.