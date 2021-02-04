Вашингтон не заинтересован в том мире, который был подписан в минском формате, так как, с точки зрения нынешней американской власти, это была бы капитуляция. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

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«Они не будут настолько поддерживать Украину, чтобы там вновь начались военные действия. Они прекрасно понимают, что для этого у них нет сил. На Украине население не хочет войны, и американцы это понимают», — сказал Александр Рар.

Собеседник издания считает, что американцы хотят использовать Украину как таран против России в рамках политики сдерживания.

«Они таким же образом будут сдерживать Китай, укрепляя Тайвань. Причем могут его даже признать. Американцы хотят с помощью Украины добиться того, чтобы России было плохо, чтобы Россия оборонялась, чтобы она тратила все силы не на экономику, а на конфликт», — добавил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения США к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.