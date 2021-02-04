Тем не менее, по его словам, для американцев вряд ли реальна опция войны с Россией.
«Они не будут настолько поддерживать Украину, чтобы там вновь начались военные действия. Они прекрасно понимают, что для этого у них нет сил. На Украине население не хочет войны, и американцы это понимают», — сказал Александр Рар.
Собеседник издания считает, что американцы хотят использовать Украину как таран против России в рамках политики сдерживания.
«Они таким же образом будут сдерживать Китай, укрепляя Тайвань. Причем могут его даже признать. Американцы хотят с помощью Украины добиться того, чтобы России было плохо, чтобы Россия оборонялась, чтобы она тратила все силы не на экономику, а на конфликт», — добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения США к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.