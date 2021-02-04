По его мнению, распад Украины, о котором говорят в связи с возможным приведением в жизнь Минских договоренностей, может произойти только по югославскому сценарию.
«Это случится, если региональные элиты потянут на себя одеяло, удостоверившись в том, что своими силами на уровне форсирования проектов трансграничного сотрудничества они получат больше, чем Киев. Скажем, Одесса сможет содержать себя лучше, чем Киев, за счет портов, в конце концов, за счет плантаций марихуаны в приграничных бессарабских районах. Харьков тоже и так далее», — сказал Рудяков.
Он отметил, что для отделения регионов нужны региональные элиты с амбициями. Внешние же игроки, по его мнению, не станут забирать себе украинские регионы.
Рудяков добавил, что «страшилки» про распад — это, скорее, лишний аргумент для того, чтобы не заниматься реинтеграцией Донбасса.
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