Для того чтобы Украина распалась, необходимо, чтобы в регионах были сформированы элиты с амбициями, считает политолог, директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его мнению, распад Украины, о котором говорят в связи с возможным приведением в жизнь Минских договоренностей, может произойти только по югославскому сценарию.

«Это случится, если региональные элиты потянут на себя одеяло, удостоверившись в том, что своими силами на уровне форсирования проектов трансграничного сотрудничества они получат больше, чем Киев. Скажем, Одесса сможет содержать себя лучше, чем Киев, за счет портов, в конце концов, за счет плантаций марихуаны в приграничных бессарабских районах. Харьков тоже и так далее», — сказал Рудяков.

Павел Рудяков: Украина может распасться по югославскому сценарию © РИА Новости, Нина Зотина

Рудяков добавил, что «страшилки» про распад — это, скорее, лишний аргумент для того, чтобы не заниматься реинтеграцией Донбасса.

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