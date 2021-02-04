По его словам, США бы посадили в задние ряды Германию и Францию и руководили бы процессом в Донбассе, так как американцы хотят, чтобы Украина была плацдармом для защиты западных ценностей против России.
А Германия и Франция считают, что этот конфликт в Украине надо каким-то образом уладить, а потом строить общее пространство от Лиссабона до Владивостока.
«Но, слава Богу, пришел Трамп, который к Украине был равнодушен. Ему она была, как говорится, до лампочки. Если бы при Трампе Америка была в "нормандском формате", то это было бы хорошо, так как было бы больше встреч между Трампом и Путиным. Трамп был бы по Украине более договороспособным, чем Обама и его команда… А вот команда Байдена считает Украину жертвой».
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения США к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.