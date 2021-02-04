У США очень жёсткая позиция по Донбассу и Украине. Если они войдут в «нормандский формат», то, в отличие от немцев и французов, которые занимаются миротворчеством, будут заниматься патронированием Украины и давить на Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Донбасс, США и референдум. Штаты хотят изменить ситуацию © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Меркель и Макрон, по его словам, хорошо понимают, что все это вопросы европейской безопасности.

К тому же Украина не хочет идти ни на какие компромиссы и ждет того, чтобы Запад сделал за нее всю работу.

«И в Германии прекрасно понимают, какие люди войдут в этот формат. Это люди, которые при Обаме занимались Евромайданом. Например, Нуланд, которая ещё не закончила свою украинскую эпопею. Американцы будут пытаться через новые санкции или через нажим на Россию пытаться изменить ситуацию в пользу Украины», — сказал политолог.

В Германии и Франции этого не хотят, понимая, что это приведет к новому конфликту, добавил Александр Рар.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения США к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.